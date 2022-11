Tiger Woods de retour dans quelques semaines

Le golfeur Tiger Woods renouera avec l’action à l’occasion du Hero World Challenge, un tournoi non officiel dont les profits sont versés à sa fondation, qui aura lieu du 1er au 4 décembre aux Bahamas.

L’Américain de 46 ans a exprimé sur les réseaux sociaux mercredi son intention de se joindre au groupe de joueurs qui participeront à l’événement. Le groupe de concurrents comprendra Justin Thomas et Scottie Scheffler, respectivement vainqueurs du Championnat de la PGA et du Tournoi des Maîtres, ainsi que plusieurs membres du top 20 mondial comme Jordan Spieth, Jon Rahm et Xander Schauffele.

Woods sera donc occupé au cours du dernier mois de l’année, car il prendra part à la prochaine présentation du Match, le 10 décembre, à Bellair, en Floride. Aux côtés de Rory McIlroy, détenteur du sommet du classement international, il affrontera Spieth et Thomas lors d’un duel de 12 trous prévu en soirée. Par ailleurs, le «Tigre» doit aussi en principe évoluer aux côtés de son fils Charlie au Championnat PNC les 17 et 18 décembre.

Les dernières présences du célèbre joueur sur les verts n’ont pas donné les résultats escomptés. Plus tôt cette année, il a notamment subi le couperet à l’Omnium britannique l’été dernier et a déclaré forfait après trois rondes au Championnat de la PGA, lui qui a été victime d'un accident de la route en 2021.