Un conflit de travail dégénère en véritable «crise sociale» à Lac-Mégantic

Un conflit de travail qui perdure depuis des mois dans la seule épicerie abordable de Lac-Mégantic est devenu une «crise sociale», selon sa mairesse, qui déplore des «impacts majeurs» sur les familles à faible revenu.

Depuis le 22 juillet dernier, la succursale Maxi de Lac-Mégantic affiche porte closes. Après trois mois et demi de grève «la crise est devenue sociale. Elle n’est pas que syndicale», estime la mairesse Julie Morin. Considérant l’impact majeur que ça a sur l’ensemble de la communauté, je pense que les deux parties doivent trouver une entente.»

Les quelque 70 employés sont en grève générale illimitée, jugeant insuffisant la hausse de salaire annuelle oscillant entre 2 % et 2,25 % que leur propose l’employeur pour les sept prochaines années.

Le Syndicat des salariés de marchés d’alimentation de la MRC du Granit (CSD) déplore également le retrait aux employés d’une prime de 0,80$ de l’heure pour le régime de retraite.

«Insoutenable»

Pour la mairesse de Lac-Mégantic, la situation provoquée par cette grève est devenue «insoutenable».

«Le revenu moyen ici est plus bas qu’ailleurs en Estrie. Beaucoup travaillent dans le milieu manufacturier et dans les services. Ce ne sont pas des salaires qui sont très élevés. Les gens ont besoin d’avoir accès à de la nourriture abordable.»

Les habitants de la région doivent se résigner à faire leur épicerie à la seule autre épicerie de la région, soit au Métro, où le panier coûte 36$ plus cher qu’au Maxi selon une étude de Protégez-vous parue en août.

La seule autre option est de sortir de la région pour aller au Maxi de Sherbrooke ou celui de Saint George, chacun situés à 1h15 en voiture.

«Ça a un impact majeur sur leur facture, donc ils doivent couper ailleurs, on s’entend, soulève Mme Morin. Ça les met dans des situations précaires.»

«Ça ne bouge pas pantoute»

Or, les citoyens qui attendent la réouverture du Maxi ne sont pas au bout de leur peine, car les négociations «ne bougent pas pantoute» et les employés «ne sont pas intéressés à rentrer», fait savoir Bernard Cournoyer, conseiller syndical à la CSD.

Ce dernier soutient que les employés du Maxi de L’Ancienne-Lorette à Québec ont eu une meilleure augmentation de salaire en avril dernier que ce qui a été offert à ceux de Lac-Mégantic. Le syndicat demande la parité.

«Pourquoi le salaire devrait être plus bas à Lac-Mégantic? Je ne sais pas. Ce n’est plus une question de salaire, mais une question de principe», fait valoir M. Cournoyer.

De son côté, le groupe Loblaw qui est propriétaire de Maxi, martèle que les demandes des travailleurs sont «impossibles à rencontrer».

«Nous ce qu’on souhaite, c’est que le syndicat revienne à la table avec une contre-proposition plus réaliste qui va permettre un échange et éventuellement une résolution du conflit», indique la porte-parole Johanne Héroux.

«On est vraiment désolé pour les gens de Mégantic et des municipalités avoisinantes qui se retrouvent à faire les frais de ce conflit. One est très conscient des répercussions que ça a sur eux, et on le déplore.»

Une rencontre entre les deux parties est prévue le 16 novembre prochain.

