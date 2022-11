Un républicain pro-Trump battu par un démocrate pour être gouverneur de Pennsylvanie

Pittsburgh | Il est proche de Donald Trump et conteste aussi la victoire de Joe Biden en 2020: le républicain chrétien d’extrême droite Doug Mastriano a été largement battu, selon des médias mardi, par le démocrate centriste Josh Shapiro pour le poste de gouverneur de la Pennsylvanie, État crucial des élections américaines de mi-mandat.

A 58 ans, M. Mastriano est l’un des politiciens les plus controversés adoubés par Donald Trump: ancien officier militaire, il ne cache pas ses sympathies pour des groupes de suprémacistes blancs et d’adeptes des drapeaux et des monuments à la gloire des confédérés.

Il martèle depuis deux ans que l’élection de novembre 2020 a été « volée » à Donald Trump par le président démocrate Joe Biden et a été accusé d’avoir pris part à l’assaut du Capitole, siège du Congrès de Washington, le 6 janvier 2021.

Doug Mastriano avait projeté fin septembre d’entamer un jeûne de 40 jours jusqu’aux élections de ce mardi. D’après le magazine The New Yorker qui a lui a consacré un portrait, il a même joué le rôle d’un espion américain dans un film indépendant en 2019 sur la persécution de chrétiens évangéliques dans l’Allemagne nazie.

M. Mastriano a aussi participé à des conférences de la nébuleuse complotiste d’extrême droite QAnon.

Opposé à l’avortement, il faisait face au démocrate centriste juif Josh Shapiro, 49 ans, dans un Etat de Pennsylvanie où la question du droit à l’IVG a été au centre de la campagne.

La victoire de Josh Shapiro, qui succède à un autre démocrate, Tom Wolf, a été annoncé par les télévisions NBC et Fox News, tandis que le démocrate John Fetterman a lui arraché un siège de sénateur déterminant face au républicain Mehmet Oz, soutenu par Donald Trump.

Josh Shapiro avait toujours devancé son challengeur ultra-conservateur dans les sondages.

L’annonce a été accueillie par des cris de victoire et de soulagement dans un restaurant de Pittsburgh où une organisation luttant pour les droits des minorités, 412 Justice, tenait une soirée électorale.