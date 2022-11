BOUTET, Lucien



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 octobre 2022, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé monsieur Lucien Boutet, fils de feu madame Dolorosa Goulet et de feu monsieur Jean-Baptiste Boutet, époux en 1eres noces de feu Claudette Grenier et en 2es noces madame Denise Thibault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Lac St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Pierre, Diane (Donald Giroux), Michel (Lucie Carrier), Francine (Francois Guillot), Marie-Josée (Gilles Kelly) et Chantal (Stéphane Pelletier); ses petits-enfants : Josyann, Brian, Valérie, Jean-Mathieu, Pierre-Alexandre, David, Samuel, Gabrielle, Claudie, Valérie et Charles-Alexandre; ses frères et sœurs : Feu Jean-Baptiste (feu Jeannette Collin), Feu Rita (feu Jean-Guy Tremblay), feu Gisèle (feu Ernest Chevrette), Gaston (Marguerite Tremblay), Raymond, feu Lucille, feu Jean-Marie (Nicole Drouin), Denise, Micheline (Claude Beaubien), Marc-André (Céline Drouin), Claudette (Jacques Renaud) et feu Nicole; son beau-fils : Dany Asselin (Suzie Laroche); ses belles-filles : Sylvie Asselin et Isabelle Asselin, ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.