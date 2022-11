CYR, Philippe



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Philippe Cyr, époux de feu madame Marie-Paule Audet. Il était le fils de feu madame Élisabeth Grenier et de feu monsieur François-Xavier Cyr. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Carole Labbé); ses petits-enfants: François-Xavier et Léonie (Thomas Dixon); son frère Gérald Cyr (Micheline Meunier); ses neveux et nièces Magalie et Pascal Cyr; Sandra, Alain et Benoit Cyr; Audette et Réjan Bédard; Micheline Fraser, Guy, Michel et Louis Audet; feu Jean, Neil, Marjolaine et Alain Audet; ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il tenait également à souligner son amitié avec madame Monique Bernard. Il est parti rejoindre son frère feu Marc Cyr (Lisette Dufour). Il était le beau-frère de: feu Jean-Maurice Audet (feu Norah Belcourt), feu Yvan Audet (Yvette Martineau), feu Bergerette Audet (feu Berchmans Boulet), feu Marguerite-Marie Audet (feu Francisco Pelegrin), feu Jeanne-D'Arc Audet (feu Jean-Paul Turgeon) et feu Rhéjane Audet (feu Marius Bédard). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 19 novembre 2022, de 9 h à 11 h.L'inhumation se fera par la suite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur travail dévoué et respectueux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, Québec, téléphone: 418 683-1449, Courriel: infoquebec@rein.ca, Site web: www.rein.ca/quebec. Des formulaires seront disponibles sur place.