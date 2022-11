DROLET, Adrien



C'est en présence de ses enfants, qu'est décédé paisiblement, le 5 novembre 2022, à l'âge de 85 ans et 5 mois, monsieur Adrien Drolet, époux de feu madame Lorraine Cloutier. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule mercredi 16 novembre 2022 de 18 h 30 à 20 h 30 etde 8 h 30 à 10 h00.Il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Chantale Couturier), Jean (Céline Girard), Michel (Josée Beaumont), feu François et Suzie; ses petits-enfants : Keven, Michael, Mathis, Jessica, Mélanie et François, son arrière-petite-fille Eva; ses frères et sœurs : feu Roger, feu Yolande, feu Dominique (Jacqueline Lamy), feu Jean-Claude (feu Gisèle Dorval), Paul-Émile et Carmelle ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité de gériatrie de courte durée du CHUL pour leur dévouement, leur bienveillance ainsi que les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org