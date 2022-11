VILLENEUVE, Lise



Dans la paix et la sérénité, s'est éteinte au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 14 octobre 2022, à l'âge de 85 ans et 6 mois, madame Lise Villeneuve. Elle était la fille de feu madame Thérèse Demers et de feu monsieur Gédéon Villeneuve. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu André (Renée Dutil), feu Jean-Marie, feu Pauline, Michel (Hélène Bernier), Rolande (feu Raymond St-Pierre), feu Huguette (Raynald Rossignol), Jeanne D'Arc (Jules Lapointe), Annette et Louis (Jeanne Samuelsen); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier principalement Louis, Jeanne, Cathy, Maxime et Philippe d'avoir été présent jusqu'à la fin et aussi tout le personnel soignant de 2e étage du Centre d'hébergement Yvonne Sylvain. La famille recevra les condoléancesde 12 h 30 à 13 h 30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial.