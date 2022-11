CÔTÉ, Suzanne



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Suzanne Côté, survenu à l'Hôtel-Dieu de Québec, ce samedi 8 octobre 2022. Elle était l'épouse de monsieur Daniel Côté et la fille de feu dame Huguette Pageau et de feu monsieur Raymond Côté. Elle demeurait à Québec. Outre son époux monsieur Daniel Côté, elle laisse dans le deuil ses filles adorées : Marie-Ève Plante (Guillaume Michaud), Laurie Plante (Olivier Trépanier) et Alexandra Plante (William Key-Jodoin); ses petits-enfants : Lucas, Sophia, Julia, Alice, Eli-Rose, et Raphaëlle à venir. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Michelle et son frère Marc, la fille de Daniel : feu Roxane Côté (Nathaniel Montreuil) et leur fille Abyguaelle; le père de ses enfants Guy Plante ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s., où les membres de la famille vous accueilleront de 10h à 11h pour les condoléances. Ses cendres seront déposées au cimetière St-Charles-Borromée le samedi 12 novembre à 16h par la famille. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur générosité et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U. de Québec, pavillon Hôtel-Dieu, Tél. : 418-525-4385, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de :