GILBERT, Gilles



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 4 novembre 2022, à l'âge 76 ans, est décédé, entouré de l'amour de sa famille, monsieur Gilles Gilbert, époux de madame Micheline Côté. Il était le fils de feu Cécile Lagacé et de feu Joseph Gilbert. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifMonsieur Gilbert laisse dans le deuil son épouse madame Micheline Côté; ses enfants: Nadine (Gary Smith), Patrick et Frédéric; ses petits-enfants: Mackenzie, Jessey et Nadia; ses sœurs: Hélène (Guy Moisan) et Claire (feu Wellie MacDonald); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Carole (Gilles Dion), Céline (Pierre Battmann), André-Philippe (Mira Falardeau), Lucie (Gabriel Routhier), Alain (Chantal Breton) et Suzanne (Michel Pressé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de: feu Jean-Louis (Louisette Jobin), feu Gisèle (feu Bill Flipper) et feu Michel (feu Bergerette Normand). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs et de l'unité de cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.