DUBÉ, Aline



À son domicile, le 4 novembre 2022, est décédée dame Aline Dubé, épouse de feu M. Romain Dionne, fille de feu M. Arthur Dubé et de feu dame Marie-Louise Dolbec. Elle demeurait à Rivière-du-Loup.La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 11 novembre de 19 h à 21 h et le samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Nathalie Jean); ses petits-enfants: Any-Pier et Mathieu; ses arrière-petites-filles: Julia et Élie. Elle était la soeur de Camille (feu Jacqueline Boucher), feu André (Michèle Beaulieu), feu Gilles, feu Nicole(feu Raymond D'Amours). Sont aussi affectés par son départ son neveu, ses nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Dubé et Dionne. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Mira, 1820, rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine J0H 1S0. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :