GAGNON, Richard



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 18 octobre 2022, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédé monsieur Richard Gagnon, époux de madame Lucille Verret, fils de feu madame Mariette Lessard et de feu monsieur Adolphe Gagnon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 9 h.La mise en niche des cendres suivra à 10 h 30. Il laisse dans le deuil ses fils: Stéphane (Anick Renaud) et Sylvain (Nancy Fournier); ses petits-enfants adorés: Mélaudy (Mathieu Drouin), Maxime, Charles ainsi qu'un arrière-petit-enfant à naitre. Il était le frère de feu Cécile (feu Jean-Paul Robitaille), feu Raymond (feu Liliane Hébert) feu Gérard (feu Denise Ratté), Colette (feu Eugène Lelièvre), Gisèle (feu Robert Dusseault), André (Pauline Bisonnette), Huguette (feu Jacques Barbeau), feu Rachel (feu Adélard Villeneuve).Il laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Verret, ainsi que de nombreux neveux, nièces, plusieurs amis et pompiers retraités. La famille tient à remercier tous ceux qui ont donné soins et bienveillance à Richard au cours des derniers mois à l'hôpital Laval, Le centre d'hébergement Saint-Antoine et l'hôpital St-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.