LACROIX, Gilles



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 29 octobre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gilles Lacroix, conjoint de madame Danielle Boutin. Il était le fils de feu Jules Lacroix et de feu Lauretta Bruneau. Il demeurait à Sainte-Claire, natif de Saint-Malachie.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 11h à 13h,Les cendres de monsieur Lacroix seront déposées par la suite au cimetière de Saint-Malachie. Il est allé rejoindre son fils Éric, son frère Michel et sa sœur Huguette (feu Georges Ouellet). Il laisse dans le deuil outre sa conjointe madame Danielle Boutin, sa fille Andréanne (Charles Bédard); sa sœur et ses frères: Claudette (Raymond Aubé), Yvan (Annette Bilodeau) et Gilbert (Pierrette Fauchon). Il était le beau-frère de : Dyane Boutin (Benoit Parent), Gilles Boutin et feu Robert Bernier (Nicole Dufresne). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement son frère Gilbert Lacroix pour son accompagnement; Geneviève Duquette, Myriam Labrecque, Marie-Ève Nadeau, Lucie Lefebvre et toutes les infirmières pour leur dévouement ainsi que le personnel exemplaire et exceptionnel du CHSLD de Saint-Anselme. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218 Québec (Québec) G1M 3H6. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire