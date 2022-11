BOUDREAULT, Ronald



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Ronald Boudreault, survenu à Québec le 22 octobre 2022 à l'âge de 70 ans et 3 mois. Il était l'ex-époux de madame Odette Gaulin, le fils de feu Rose Tremblay et de feu Roland Boudreault. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles : Marie-Christine Boudreault et Alexandra Boudreault (Christopher Lacoursière- Fandal); ses sœurs : feu Carmen Boudreault, feu Gloria Boudreault (Marc-André Pineault et son épouse Danielle Papillon) et Monique Boudreault (André Turcotte); ses neveux et nièces dont Jeanne Tremblay (Giovanny Murray) et Julie Tremblay (Nicolas Savard); ses belles-sœurs : Francine Gaulin, Louise Gaulin, Chantale Gaulin et Julie Gaulin; ses beaux-frères : Pierre Gaulin, Denis Gaulin et Jean Gaulin; plusieurs cousins, cousines et des amis très chers. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387. https://www.coeuretavc.ca/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.