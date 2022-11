TURGEON, Marie-Anna



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 31 octobre 2022, à l'âge de 89 ans est décédée madame Marie-Anna Turgeon, conjointe de monsieur Colomb Larochelle. Elle était la fille de feu Emile Turgeon et de feu Marie-Anne Chabot. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland., où la famille sera présente à compter de 13h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils Gilbert Dion (Sylvie) et sa petite-fille Élodie Dion, son conjoint Colomb Larochelle et ses filles ainsi que ses frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués à madame Turgeon. Madame Turgeon a été confiée pour crémation à la