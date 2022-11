DEBUSSCHÈRE, Fernande (Nanou)

DEBUSSCHÈRE, Fernande

Le 16 octobre 2022 est décédée Mme Fernande (Nanou) Debusschère, à la maison, à l'âge de 91 ans, épouse de feu Daniel Debusschère. Elle laisse dans le deuil son fils Didier (Patricia) et son petit-fils Luca, sa fille Yannick, sa nièce Dominique et son neveu Jean-Claude, son cousin Raymond, ses belles-sœurs Colette et Denise, ses amies de longue date Simone et Hélène ainsi qu'autres parents et amis de la France et du Québec. Les condoléances auront lieude 10h à 14h,et d'un goûter de 15h à 17h à