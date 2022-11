ROSS, Paul-Émile



Entouré de sa famille au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 2 octobre 2022, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédé monsieur Paul-Emile Ross, époux de madame Michelle Bissonnette, fils de feu madame Ernestine Pruneau et de feu monsieur Antonio Ross. Il demeurait à Québec.Monsieur Ross était un homme public de par sa carrière d'entrepreneur, ses engagements communautaires et politiques. On se souviendra de ses restaurants chez Pop's ainsi que l'épicerie Alimentation O. Careau. Par la suite il fut courtier immobilier résidentiel pendant près de 25 ans. Sa sociabilité et son entregent a fait de lui un homme sur qui on pouvait compter. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 9 h à 10 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Gérard-Magella, la journée même à 11 h 45. Il laisse dans le deuil ; ses enfants : Pierre (Diane Lebrun), feu Patrick, Jocelyn (Doris Hamel), Alain (Ginette Fontaine) et Lucie (Yvon Guérard); ses petits-enfants :Nicolas (Nancy Goguin) et Jessie Audrey, Lindsay (Nicol Martel), Kate (Benoit Lefebvre), Keven (Caroline Pelchat) et Karen (Alex Boisclair),feu Marie-Ève, Joanie (Benjamin Harvey) et Marc-Antoine (Cécilia Chrétien),Marie (Morris Aimé), Maude (Sébastien Thibeault), David et Rose ainsi que ses 15 arrières petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Yvette (feu Paul-Henri Beaudoin), feu Juliette (feu Gérard Gauthier), feu Lucille (feu Fernand Lapointe), feu Marc-Aurèle (feu Paulette Migneault), feu Marcel (feu Noëlla Bourdages) et feu Raymond (Denise Gagnon) ; ses belles-sœurs et beaux-frères :Feu Raymond, feu Fernande (feu Roger Blouin), feu Louisette, feu Jacqueline, feu Huguette (feu Magella Légaré), Rose-Anne, feu Jean-Louis (Claire Conseiller), feu Thérèse (Peter Gilbert), feu Jeannette (feu Normand Morency); ses filleuls-es : Denis Bissonnette, Daniel Légaré, et Sandra Morency ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à don à Moisson Québec, Deuil-Jeunesse, ou à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.