LEROUX, Béatrice



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 1er novembre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Béatrice Leroux, épouse de feu monsieur Roland Fournier. Elle était la fille de feu dame Joséphine Godbout et de feu monsieur Onésiphore Leroux. Elle demeurait à Québec mais était originaire de Notre-Dame-du-Rosaire de Montmagny.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils: Donald (feu Sylvie Paradis, sa compagne Louise Duchemin); ses petits-enfants: Amélie (Maxime Beaupré) et Louis-Alexandre (Émilie St-Pierre-Demers); ses arrière-petits-fils Arthur, Léo et Henri; ses belles-sœurs : Gemma Fontaine (feu Raymond Fournier) et Berthe Thibault (feu Roger Fournier) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Charles-Renaud ainsi que celui du CLSC La Source Sud pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.