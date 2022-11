CRÊTE, Raymond



Au Centre d'hébergement Hôpital général de Québec, est décédé, à l'âge de 94 ans, monsieur Raymond Crête, fils de feu Tancrède Crête et de feu Alexina Garant. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu André (Louise Bouchard), Michel (Denise Dubois), Lucie, Denis (Louise Trudeau), Josée (Luc Poirier), Lise, Claude (Claire Gagnon) et Benoit (Manon Germain); ses petits-enfants: Alain, Frédérick, André, Francis, Olivier, Valérie, Normand, Élianne, Jean-Sébastien, Mathieu, Alexis, Antoine, Rosalie et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Roland (feu Aline Doyon), Carmen (feu Yvon Dufour) et feu Bertrand (feu Denise Grenier). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autre parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera en l'église de Breakeyville, 2500, rue Ste-Hélène, Lévis (secteur Breakeyville), QCà compter de 10h.