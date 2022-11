MOISAN, Madeleine



À l'hôpital régional de Portneuf, le 15 octobre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Madeleine Moisan, épouse de monsieur Fernand Jobin, fille de feu monsieur Phileas Moisan et de feu dame Marie Genois. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances aule vendredi 11 novembre 2022 de 19 h à 21 h et samedi le 12 novembre 2022 de 9 h 30 à 10 h 45.L'inhumation se fera le samedi 26 novembre 2022. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux madame Moisan laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie et Bertrand (Sophie Boucher); ses petits-enfants: Mireille Robitaille (Vincent Roy), Marianne Robitaille (Alexandre Tremblay Ortiz), Mélanie Robitaille (Julien-Pier Lepage), Corinne Jobin (Nicolas Lemelin) et Laurence Jobin (William Morasse); ses frères et sœurs: feu Conrad (feu Noëlla Lortie), Jeannette, feu Céline (Jean-Guy Lortie), feu Doris (Monique Dubreuil), feu Jacquelin (feu Lise Girard), Lise (Jean Dixon), Guy (Linda Lépine) et feu Jean-Yves (Johanne Borgia); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin: feu Léopold (feu Aline Huot), feu Bruno (feu Marie-Jeanne Ouellet), feu Laurent (feu Aline Morin), feu Antoinette (feu Lorenzo Pelletier), feu S.C.Q Jeannette, feu Lauréat (feu Rita Gouin), feu Adrien (Thérèse Drouin), feu Victorin (Madeleine Naud), feu Cécile (feu Maxime Plamondon), Marcel (feu Annette Dion), Yolande (feu Yvon Naud), feu O.M.I. Carmen, feu Fernande (feu Marc-André Plamondon) et Alice (feu Alexis Trudel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, les nombreux cousins et cousines et ses amis(es). La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf ainsi que le personnel du centre intégré de cancérologie et d'oncologie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de santé Portneuf. https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/