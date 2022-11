LEMOINE, Monique



À son domicile, le 12 octobre à l’âge de 88 ans et 10 mois, est décédée madame Monique Lemoine, épouse de feu monsieur Lucien Dufour, fille de feu monsieur Fernand Lemoine et de feu dame Germaine Boulianne. Elle demeurait à La Malbaie. Elle a été confiée à laLes membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9h30 à 10h30. L’inhumation se fera au cimetière La Malbaie. Madame Lemoine laisse dans le deuil ses enfants: feu Serge, Carole (Camille St-Pierre), Jean-Marie, Christine, Jacques, André (Sonia Guérin); ses petits-enfants: Martine, Serge, Jean-Guy, Jean-François; ses arrière-petits-enfants: Mathilde, William, Romane, Abbigaëlle, Arielle; ses frères et soeurs: feu Fernande, feu René, feu Jacqueline, Gaétan, Bertrand, feu Yvonne, May, Raymond, Richard, feu Francine, feu Jean-Marie; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dufour: feu Albert, feu Roland, feu Blanche, feu soeur Marie-Alice, feu Jean-Paul, feu Clément; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le Dr Normand Harvey pour son dévouement et son support à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. Les formulaires seront disponibles à l’église. La direction a été confiée à la