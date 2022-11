BRISSON, Irène Vézina



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 15 octobre 2022, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Irène Brisson, épouse de feu monsieur Jean-Marie Vézina, fille de feu dame Dorilda Roy et de feu monsieur Clovis Brisson. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 15.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denys, Danielle et Nancy; ses petits-enfants : Audrey et Laurie; ses frères et sœurs : feu Albert (Marie-Marthe Vermette), Andy (Denise Fortier), feu Aimé, Yolande (Gilles Turcotte), feu Hélène et feu Alma. La famille tient à remercier tout le personel du CHSLD St-Jean-Eudes, en particulier l'unité A-300. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.