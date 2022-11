LAVERDIÈRE, Jean-Guy



À l'Hôpital St-Sacrement, le 6 octobre 2022, à l'âge vénérable de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Laverdière, époux en premières noces de feu madame Ghislaine Martineau et en secondes noces de madame Yolande Aubin. Il était le fils de feu dame Juliette Blouin et de feu monsieur Henri Laverdière. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses deux fils: Gino (Sandra Jean) et Jerry; sa petite-fille Nadia ainsi que ses deux arrière-petites-filles: Alexia et Lexanne Gagnon; son beau-fils des 37 dernières années, Mario Bélanger (Julie Leclerc) et ses enfants, dont il a été le grand-père, Samuel et Justine Bélanger; ainsi que ses soeurs: Pauline, Lise (Jean-Marc Côté), Nicole (Robert Blouin) et Murielle (feu Joey Swezak). Il laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Il tenait à souligner son amitié avec André Aubin et Pierrette Goupil. Il sera aussi regretté par Claude Aubin (Anne Tessier), Pauline Aubin (René St-Jean), feu Claudette Aubin (feu Jacques Samson) et Jeannine Aubin. La famille tient à remercier spécialement le docteur Pierre Dion, qui a accompagné Jean-Guy dans sa maladie de nombreuses années. Il est important de souligner le support incroyable des Anciens Combattants, qui, autant en support financier qu'en petits-déjeuners mensuels et en visites à son domicile, ont participé à son bien-être. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h 45.. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Qc, tél.: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place. Vous pouvez également faire un don à la cause qu'il chérissait depuis de nombreuses années: La Maison des jeunes de Saint-André de Neufchâtel, 2125, Boulevard Bastien, Québec, Qc, G2B 1B8, tél.: 418 845-1388 Courriel: info@mdjlaclique.com