TREMBLAY, Aline Giroux



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Aline Giroux, épouse en premières noces de feu monsieur Robert Paquet et en secondes noces de feu monsieur Narcisse Tremblay, fille de feu monsieur Dalphé Giroux et de feu dame Alexina Poulin. Originaire de Beauceville, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses beaux-fils : Serge Tremblay, Bruno Tremblay (Sylvie Naud); sa belle-fille : Maryse Tremblay (Denis Guillemette); ses petits-enfants : Simon Tremblay (Janie Doucet), Anne-Sophie Tremblay (Sébastien Alain) et Dylan Guillemette; ses sœurs : sa jumelle Jeannine, Angéline, Lucille et Ginette; ses-belles-sœurs : Thérèse Tremblay Bouchard et Colette Gagnon Tremblay, une amie de la famille Marie Bourbeau, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 14h30 à 16h30 àLes cendres de madame Giroux seront déposées au columbarium de la Seigneurie où elle reposera auprès de son mari.