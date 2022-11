le samedi, 12 novembre 2022, à 8h30, à la Chapelle de l'Immaculée Conception de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Un service religieux sera ensuite célébré à 10h30, en la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Il poursuit cette œuvre apostolique jusqu'en 2005, année où on le rappelle au Pavillon Saint-Rédempteur. Il y occupe la fonction de vicaire de la communauté rédemptoriste de Saint-Augustin et apporte son aide à la pastorale paroissiale. Son engagement à servir toujours le Seigneur l'amène également à accompagner les familles dans le deuil ; il est pour elles un véritable semeur d'espérance. En plus de son implication ministérielle, sa connaissance parfaite de la langue française représente un apport précieux pour la Revue Sainte Anne où pendant plusieurs années, il est un membre productif du Comité de rédaction et assume la charge de chroniqueur de livres au sein de la revue. Et on ne peut passer sous silence son rôle en tant que responsable de la publication du périodique Femmes Chrétiennes, rôle qu'il a occupé avec zèle, mettant à contribution son savoir encyclopédique de la langue française et son attachement au mouvement des Femmes chrétiennes qu'il accompagne pendant plusieurs années. En 2016, suite à la vente du Monastère de Saint-Augustin-de-Desmaures et du Pavillon Saint-Rédempteur, le père Gérard Côté revient au Monastère de Sainte-Anne-de-Beaupré où il poursuit ses activités à La Revue Sainte-Anne et offre son aide au ministère du Sanctuaire. Mais son état de santé fait qu'en 2018, il devient résident de Les Jardins de la Côte, à Beaupré. Il y demeure jusqu'à ce que la maladie nécessite son hospitalisation. Il y décèdera quelques jours plus tard. Le père Côté est allé retrouver ses défunts parents, François Côté et Oliva Bélanger. Il était le frère de Jean-Marie, C.ss.R., Antoine, CSV, Jean-Paul (Hélène Leboeuf), feu Alphonse, feu Thérèse, feu Mariette (Wilfrid Cloutier), feu Rose, Marie, Marthe (Richard Girard). Il laisse également dans le deuil sa famille rédemptoriste, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Une rencontre fraternelle débutera par une union de prière du matin, suivie des témoignages de condoléances, en présence du corps,Le père Côté sera inhumé au cimetière paroissial de Sainte-Anne-de-Beaupré. La direction des funérailles a été confiée aux