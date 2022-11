DONNELLY, Bill



La famille Donnelly désire annoncer le décès de William John (Bill) Donnelly de Québec, époux d'Anna Maria (Ann) Donnelly, survenu le mardi 1er novembre 2022. Né le 27 janvier 1939 à Québec, il était le fils de feu William Frederick et de feu Eleanor (Caron) Donnelly.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie pour recevoir vos condoléances. Bill laisse dans le deuil son épouse Ann, ses fils: Derrick (Helen) et Kevin (Lynne Paquet), ses petits-enfants: Nicolas, Noah, Chloé et Teaghan, ses frères et sœurs: Terence (feu Claire Méthot), Joan, Patrick (Maureen Fitzmorris), Robert (Camille Gourdeau) et plusieurs nièces et neveux. Bill a été précédé par sa soeur Shelley Donnelly. Il laisse également dans le deuil la famille d'Ann, dont Harry Buyting (Annie), John Buyting (Patsy) et plusieurs nièces et neveux. Bill a également été précédé par les frères d'Ann, Gerald (Bertha) et Tony. La famille tient à remercier le personnel soignant du Wellness Center du Jeffery Hale et de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Community Christmas Hamper Campaign, www.qchampers.ca