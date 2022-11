ROY, Elisabeth



Au CHU de Québec- Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 octobre 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Elisabeth Roy, épouse de monsieur Roger Forgues, fille de feu madame Fernande Larochelle et de feu monsieur Cajetan Roy. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Luc Darisse (Lorena) et Jacques Darisse (Julie); ainsi que ses petits-enfants: Jenny, Jade et Brianna; ses belles-filles: Marie-Nicole Forgues (Éric) et Chantal Forgues (Sébastien); ainsi que leurs enfants: Derek et Frédéric. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs de la famille Roy, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Forgues ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer: https://fqc.qc.ca/fr