NADEAU, Monique Pichette



Au Centre d'hébergement Saint-Jean- Eudes Inc., le 24 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Monique Pichette, épouse de feu monsieur Arsène Nadeau. Elle était la fille de feu dame Léontine Verreault et de feu monsieur David Pichette. Elle était native de Château-Richer.La famille vous accueillera à compter de 13 h pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil sa fille Ghislaine (Pierre Paquet); ses petits-enfants: Amélie (Marc-André Riel) et Pascal (Annie Couture); ses arrière-petits-enfants: Béatrice, Victoria, Jacob et Kim; sa belle-sœur Réjeanne (feu Henri Pichette) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses 9 frères et 4 sœurs qui l'ont précédée. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes Inc. pour l'accompagnement et les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Corporation des bénévoles du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes Inc., 6000, 3e Avenue Ouest, Québec, G1H 7J5.