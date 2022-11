JEAN, Carmen



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 7 octobre 2022, à l'âge de 65 ans et 10 mois, est décédée madame Carmen Jean, épouse de monsieur Raymond-Marie Dubé, demeurant à L'Islet. Elle était la fille de feu dame Célina Pelletier et de feu monsieur Henri-Louis Jean. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Dave et Véronique Dubé. Elle était la sœur de: Marcel, feu Raynald (feu Diane Paquet - Sylvie Boucher), Jocelyne (Georges-Henri Lavoie) et Dominique Jean; de la famille Dubé: Jean-Louis (Lyse Deschênes), feu Lauréanne, feu Nicole, Jocelyne, feu Louisette (Laurent Caron), Claudette (William Desrosiers), feu Magella (Linda Dupont) et William (Michelle Paré). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, dont sa filleule Mélanie Fournier, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny, à ceux du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, notamment Sylvie Royer et Suzanne Nadeau, à l'équipe de la Coopérative de services à domicile ainsi qu'à l'équipe de la Maison d'Hélène pour leur sollicitude, leur soutien, leurs attentions, la qualité de leurs services et de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 12 novembre à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.