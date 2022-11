LACHANCE, Michelin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 novembre 2022 à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Michelin Lachance, époux de dame Micheline Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Louis-Philippe Lachance et de feu dame Laurette Baillargeon. Il demeurait à Saint-Joachim.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h00 à 14h00. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline, son fils Marc; ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère : Yves (Monique Morneau), Bernard (Denise Rousseau), Jacques (Claire Bilodeau), André (Christine Gauthier), Daniel, et il était le frère de feu Louise (Jean-Marc Yvon); sa belle-sœur de la famille Tremblay : Édith (feu Adalbert Rancourt) et il était le beau-frère de feu Marius (feu Marie-Marthe Tremblay). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement monsieur Normand Tremblay pour toute l'aide apportée depuis de nombreuses années. Merci également au docteur Alain Lavoie pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à laFondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, G2J 1B8, coeuretavc.ca