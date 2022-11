LÉVESQUE, Ginette



À l'Hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 17 octobre 2022, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédée madame Ginette Lévesque, fille de feu dame Gertrude Lagacé et de feu monsieur Gérard Lévesque. Elle demeurait à Québec (Val-Bélair).Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Jacques (Diane Laverdière), Aline (Maurice Drolet) et Guy; son beau-frère André Marcoux (feu Louise); ses neveux et nièces: Pierre, Brigitte, Vincent Marcoux, Martin, Marise Lévesque, Véronique, Louis-Philippe, Anne-Marie et Julie Drolet et leurs conjoint(e)s; sa cousine Monique Boutin (Normand Pagé) et sa grande amie et confidente Antonia Dumont. Elle laisse également dans le deuil de nombreux ami(e)s, ses cousins et cousines des familles Lévesque et Lagacé. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 16 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.