NORMAND, Thérèse Robin



Au CHSLD de Montmagny le 29 octobre 2022 à l'âge de 94 ans est décédée Mme Thérèse Robin, épouse de feu M. Paul-Henri Normand. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h etLes cendres seront par la suite déposées au cimetière de Cap St-Ignace. Mme Robin est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Robin et Normand. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces. La famille remercie le personnel du 2e étage du CHSLD de Montmagny et celui du CLSC de Montmagny pour leurs délicates attentions et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/