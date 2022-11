DE LA DURANTAYE, Yvon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 novembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Yvon de la Durantaye, vétéran de la guerre de Corée. Il était l'époux de dame Alice Dufour et le fils de feu Léo de la Durantaye et de feu Cécile Blackburn. Natif de La Baie, il demeurait à Québec.J'ai rejoint ceux que j'aimaiset j'attends ceux que j'aime.La famille vous accueillera aude 10h à 14h.et de là au cimetière Saint-Charles pour l'inhumation. Pour ceux qui ne pourront être présents à la liturgie, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Alice Dufour, ses enfants : Pierre, France (Stevens) et Alain (Micheline); ses petits-enfants: Élizabeth, Alex (Joëlle), Carol-Ann (Ludovyk), Antoine et Ariane; ses arrière-petits-enfants: William et Justin; ses frères et sœurs: feu Ginette (Maurice), feu Alain (Brigitte), feu Laurier, Julien (feu Brigitte), feu Robin (Louisette), Diane (Paul), Nadine (feu Marcel), feu Jean-Guy, Roy (Jeannine) et Padoue (Diane); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufour: feu Gérard (feu Marie-Paule), feu Jean-Marie, feu Robert (Gemma), feu Jean-Paul (feu Rosa), feu Denise (feu Jean-Louis), Noëlla (feu Yvan), Rachelle (feu Clermont), Pierrette (Longin), Esther (Gilles), feu Claude (Gertrude), feu Magella (feu Carmella) et feu Gaétane; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Paul-Triquet pour leurs bons soins et les résidents qui l'ont entouré dans sa dernière année de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc) G1J 5B3, Tél.: 1-800-363-0063, site Web: www.fqc.qc.ca.