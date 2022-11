DROLET, Benoît



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Benoît Drolet, à Québec le 30 octobre 2022. Il était l'époux de Michelle Faucher, le fils de feu Aurélie Hamel et feu Arthur Drolet. Outre son épouse Michelle, il laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Christian Hébert) et Nicolas (Claudia Waddell); ses petits-enfants: Marguerite (William Baumgartner), Axelle (Guillaume Veillette), Loggan (Annabelle Garneau), Maxence, Olivier et Victoria ainsi que son arrière-petite-fille Julia et futur arrière-petit-fils à naître en novembre 2022; ses frères et sœurs: Dorothée (feu Jacques Pelletier), Fernande (Michel Plechaty), Rodrigue (Yolande Giguère), Maurice (Renée Talbot), Hélène (Ralph Baxter), Monique (René Lacroix), Marguerite (Marc Létourneau), Lise (Roger Tremblay) et Bernard (Andrée Desjardins). De la belle-famille Faucher, il était le beau-frère de Jean-Marie (Annie Lévesque), et il a rejoint Lucette, André (Colombe Roy), Armand (feu Gisèle Perry), Jean-Marie (Mariette Drolet), Laurent, Roland (feu Lise Canuel) et Rémi (Monique Fournier). Sont également endeuillés plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Parents et amis sont attendus pour les condoléances,, à compter de 13 h, au gymnase de laLa famille tient à adresser des remerciements très sincères à la docteure Julie Chabot, ainsi qu'à l'équipe médicale du 7e étage de l'Hôpital Laval de Québec, pour leurs attentions et les bons soins prodigués à Benoît. Des remerciements sont aussi adressés à l'équipe de la Pharmacie Pierre-Olivier Bertrand de Québec pour les excellents services rendus. Pour exprimer votre sympathie, la famille vous suggère de donner à la Société de recherche sur le cancer en cliquant sur le lien suivant https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr.