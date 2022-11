BENGUIGUI, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Fernand Benguigui, époux de madame Charlotte Albert. Il était le fils de feu Samuel Benguigui et de feu Émilie Gnancia. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse Charlotte, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Yvon Adams) et Maxime (Isabelle Nadeau); ses petits-enfants: Jade-Émilie Adams (Félix), Charles Adams, Chloé Benguigui (Jonathan) et Ève Benguigui; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Oakes: Donald, Nancy, Norma (Félix), Jacqueline, Gary (Rowena). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. L'on précédé; ses frères et sœurs: Yolande, Léon, Gilberte et Simon. La famille vous accueillera au complexeà compter de 9h30.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 12 novembre à compter de 12h30 en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".