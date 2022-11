CÔTÉ, Père Gérard , C.Ss.R.



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 novembre 2022, est décédé le Père Gérard Côté, C.Ss.R. Il était âgé de 92 ans. Le père Gérard Côté, C.Ss.R. est né le 25 février 1930, à Métabetchouan (Saint-Jérôme), Saguenay-Lac-Saint-Jean, de François Côté et Oliva Bélanger. Son frère aîné est étudiant au Juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré depuis quelques années lorsque l'appel de la vocation lui parvient. Il complète ses humanités en 1949 au Juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré, puis entre au Noviciat des Rédemptoristes à Sherbrooke. Gérard Côté fait sa profession le 15 août 1950. De 1950 à 1958, il complète deux Baccalauréats en Philosophie et en Pédagogie puis une licence en Théologie au Monastère des Rédemptoristes d'Aylmer. Le jeune candidat à la prêtrise est ordonné prêtre le 24 juin 1956, à Aylmer. Monseigneur Panico, délégué apostolique, présida la cérémonie d'ordination. Le père Gérard Côté devenait le deuxième prêtre de la famille Côté. Un troisième de ses frères choisit également d'embrasser la vie religieuse et joint les rangs d'une autre Congrégation cléricale. De 1958 à 1981, Père Côté occupe la fonction de professeur au Séminaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Pendant ces années consacrées à l'enseignement du français et du chant grégorien, il fait montre d'une grande capacité de formateur et devient un accompagnateur spirituel très recherché. De 1964 à 1965, il quitte pour Louvain, Belgique, d'où il ramènera un bagage pédagogique enrichi. En 1981, un grand virage s'opère dans le ministère du père Gérard Côté. De professeur et pédagogue, il devient Supérieur et Curé à Estcourt où il œuvrera jusqu'en 1987. Puis une autre année d'études en pédagogie à l'Université d'Ottawa en 1988 et des sessions d'études d'été, toujours en pédagogie, à l'Université Laval et de Sherbrooke viennent parfaire ses connaissances d'enseignant. Pendant deux ans, de 1989 à 1991, il revient à sa première vocation de formateur à Jean Neumann et, de 1991 à 1999, au Pavillon Saint-Rédempteur, à Saint-Augustin-de-Desmaures, où il participe à la formation des étudiants et est responsable du postulat. Sa présence, joyeuse, son goût du sport et de la musique aidèrent plusieurs jeunes confrères à poursuivre leur engagement à la suite du Christ. En 1999, retour au ministère de Curé et Supérieur mais cette fois, en la communauté de Desbiens. Son expérience en tant que formateur l'aide dans son parcours apostolique puisqu'il devient formateur des communautés chrétiennes.