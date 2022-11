TREMBLAY, Antoinette Nadeau



Ce 4 novembre 2022, le soleil s'est couché sur une vie bien remplie de notre attachante Antoinette, mais il continuera de briller dans le jardin de nos souvenirs précieux. Repose en paix ma belle Antoinette.Au CHSLD de St-Sylvestre, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée madame Antoinette Nadeau, épouse de Jean-Claude Tremblay et fille de feu Joseph Nadeau et de feu Priscille Forest. Elle demeurait à Saint-Sylvestre et était native des Îles-de-la-Madeleine. La famille vous accueillera au funérariumle vendredi 11 novembre 2022, de 12h à 14h15.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux Jean-Claude, sa belle-fille Léna L'Heureux (Lionel Larose) qu’elle aimait et considérait comme sa fille ainsi que son beau-fils Jos.-Jules Fillion (Céline Bélanger), ses petits-enfants: Yves Larose (Mélanie Payeur) et François Larose (Annie Labrecque), Jean-François Fillion (Mélanie Lemelin) et Andréane Fillion (Vincent Arguin); ses arrière-petits-enfants: Danick, Méliane et Zack Larose, Maxence et Gabrielle Fillion, Béatrice et Angéline Arguin; ses frères et sœurs: feu Éveline (feu Anaclet Arseneau), feu Augustin (feu Céleste Massé), feu Clarence (feu Gertrude Cyr), feu Amélia (feu Charley Dunn), feu curé Esdras, feu Gertrude, feu Redger (feu Maria Hubert) et feu Oscar (Florence Martinet); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Charles-Henri (Huguette Godbout) et Lise (Michel Pelletier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier toute l'équipe de soutien du CHSLD de St- Sylvestre pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement tout au long de la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une messe ou un don à La Paroisse Sainte-Mère de Jésus (Fabrique de Sainte-Marie), https://smdj.ca/financement-cva.