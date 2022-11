MORENCY, Jeannine Asselin



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 15 octobre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Jeannine Asselin, épouse de feu Lionel Morency, fille de feu Henri Asselin et de feu dame Lucienne Royer. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line (Yves), Louise (Jean-Guy), Diane (Gaétan), Brigitte (Bernard), Chantal (Jean) et Martin (Danka); ses petits-enfants: David, Benoît, William, Sarah-Isabelle, Stéphanie, Félix-Olivier, Charles-Anthony, Marie-Philippe et Thomas; ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Romy, Philippe, Raphaël et Félix; son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Morency, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 12h à 16h àLes cendres de madame Asselin, seront déposées au columbarium de la Seigneurie, où elle reposera auprès de son mari. La famille tient à remercier tout spécialement les employés du CHSLD Yvonne Sylvain pour leurs soutiens. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère, 305, Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/