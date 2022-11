THIBOUTOT, Jacques Blaise



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Blaise Thiboutot. Après un courageux combat, il s'est éteint le jeudi 4 novembre 2022 à l'âge de 88 ans à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale. Il était l'époux de madame Évangeline Morin et le fils de feu Aristide Thiboutot et de feu Antoinette Michaud. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Évangeline Morin, ses enfants : Denis (Josée Chartrand), Hélène (Serge Thorne), Lise (Robert Morisset) et André (Yolaine Hébert); ses petits-enfants : William (David St-Sauveur), Charles, Laura-Emmanuelle, Anne-Gabrielle, Julie, Rémy (Josiane Côté), Catherine (Philippe Desormeaux), Mathis et Félix; ses deux arrière-petits-enfants : Mathilde et Philémon; ses frères et sœurs : Roland, Claude (Thérèse Pelletier), René (Gemma Bouchard), Marcel (Fernande Dionne), Cécile (Guy Beauchemin), Émilien et Louise (Léo Hébert); son beau-frère Paul Fréchette; ses belles sœurs : Berthe et Monique Morin ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les intervenants en soins palliatifs à domicile du CLSC de Sainte-Foy-Sillery. Un merci particulier au personnel soignant de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home (département des soins palliatifs), 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec (Qc) G1S 2M4, tél. : 418 684-2260.