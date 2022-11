LIRETTE, Sylvie



Au CHUM, le 7 octobre 2022, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Sylvie Lirette, conjointe de monsieur Jean Talbot. Elle était la fille de feu dame Berthe Sanfaçon et de feu monsieur Ernest Lirette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 9 heures à 11 heures.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de la Souvenance. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean; sa fille adorée Sarah (Antoine Sylvain); son frère Denis (Line Berrouard); sa belle-soeur Ginette Talbot (Réal Dusablon); son beau-frère Gilles Talbot ainsi que ses nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du CHUM et celui de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM, 465 McGill St #800, Montreal, Quebec H2Y 2H1, tél. : (514) 890-8077 ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.