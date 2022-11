DUFOUR AUCOIN, Henriette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Henriette Dufour, épouse de monsieur Maurice Aucoin. Elle était la fille de feu monsieur David Dufour et de feu madame Irène Fortin. Elle demeurait à Lévis.. À compter de 10 h, les membres de la famille vous accueilleront dans l'église pour les condoléances. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Maurice Aucoin, ses sœurs et frères: feu Jean-Paul (feu Ginette Paradis), feu Édith (feu Clément Poitras), feu Alain (Gisèle Gagnon), Laurent (Pauline Lévesque), Yvon (feu Suzanne Bourassa), Candide (feu René Laberge), Loraine (Gilles Turcotte) et Pauline (Michel Bonneau); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Aucoin: feu Thérèse (feu Ernest Larivière), Gertrude (feu René Beaudreault), Camille (feu Gisèle Larivière), feu Jean-Claude (feu Irène Boisjoli), Rose (feu Jean-Marie Farly) et Marie-Jeanne. Elle laisse aussi dans le deuil ses nièces et ses neveux ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Un grand merci à tout le personnel qui a prodigué les bons soins à madame Henriette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com.