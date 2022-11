TAILLON, Jules



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jules Taillon, survenu à Québec le 9 octobre 2022. Il était l'époux de feu Rose Bourbeau, le fils de feu Rose-Aimée Dubeau et de feu Romuald Taillon. Il habitait à Québec.Monsieur Taillon laisse dans le deuil sa sœur Nicole (feu Denis Williamson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et son amie Marilyne Robert. Outre son épouse, il est parti rejoindre ses frères et sœurs : Lucille (feu Jean-Louis Verret), André (feu Doris Côté), Jacques (Rose Lebel), Jean-Guy (Huguette Martin) et Pierre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.