MALTAIS, Marcel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Marcel Maltais, survenu au Lac St-Jean le 8 octobre 2022, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de Lise Ratthé, le fils de feu Marie-Blanche Côté et de feu Rosario Maltais. Il était natif de Jonquière. Autrefois de St-Étienne de Lauzon, il demeurait à St-Raymond de Portneuf depuis plusieurs années.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lisette (Pierre Béland), Alain (Chantal Le-Tiec) et Chantal (Stéphane Duval); ses petits-enfants : Carl (Véronique), Thomas (Myriam), Florence, Francis, Kim et Sarah; ses arrière-petits-enfants : Clarence, Julien, Victor et Logan; ses frères, sœurs, cousin(e)s, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à ses cousins Christian, Guy, Robin, Jocelyn et ses autres amis de chasse.