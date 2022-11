CHABOT LAROCHELLE

Yolande



Le départ de notre maman chérie provoque un immense vide... Pour nous consoler, celle qui nous a dit jusqu'à très récemment " Souriez, la vie est belle! ", nous laisse son amour, sa sagesse et son éternel sourire.Au CHSLD de Saint-Gervais, le 30 octobre 2022, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Yolande Larochelle épouse de feu monsieur Guy Chabot. Elle était la fille de feu madame Marie-Jeanne Godbout et de feu monsieur Henri Larochelle. Elle demeurait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 11 novembre 2022 de 19 h à 21 h 30 et samedi de 9 h à 10 h 45.et, de là, au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Lazare. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Lison (Simon Robitaille), Sonia, Marc (Nathalie Jacques), ses petits-enfants: Florence Robitaille (Jean-Philippe Pelchat-Gagnon et leurs enfants Léanne et Louis-Simon), Antoine Robitaille (Laura Roberge et leurs enfants Loucas et Mila), Bénédicte Robitaille (Marianne Jodoin). Elle était la sœur de: feu Paul-Henri, Normand (Simone Boutin), Jeannine (Benoit Giguère), Henriette (Jean-Claude Fontaine), feu Lucille (Jean-Marie Tanguay), Marc-André, Louise (Victor Létourneau), Denis (feu Ghislaine Aubin), Françoise, Martin (feu Michèle Lévesque), Jean-Louis (feu Brigitte Plante, Sylvie Royer), Alain (Angéla Plante) et Sylvie. De la famille Chabot, elle était la belle-sœur de: feu Raymond (feu Noëlla Tanguay), feu François (feu Rita Goulet), feu Édilbert, feu Cléophas, feu Monique, feu Jean (feu Réjeanne Turgeon), feu Émile (feu Raymonde Quimper), feu Béatrice (feu Camille Boucher), feu Astrid (feu Richard Martineau) et feu Véronique. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nos remerciements sincères au personnel du Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare où maman a passé quatre belles années et à toute l'équipe du CHSLD de Saint- Gervais qui lui a prodigué des soins attentionnés d'une grande humanité. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Lazare) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la