BOILY, Denis



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Denis Boily, le bien-aimé, conjoint de madame Raymonde Bilodeau. Il nous a quittés le 1er novembre 2022, à l'âge de 76 ans. Il était le fils de feu madame Germaine Mimeault et de feu monsieur Henri Boily. Il a enseigné de nombreuses années au CEGEP F.X. Garneau, nous garderons en souvenir son humour, sa sensibilité et toutes ses œuvres d'artisan.La famille vous accueillera à la, de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Maxime et ses trois petits-fils: Aramis, Élidjah et Émio. Il était le frère de feu Camille Boily (feu Colette Boulianne), feu Carmen Boily (Bernard Fortin), feu Conrad Boily, feu Micheline Boily (Réal Anger), feu Gilles Boily (Lucie Lapointe), feu Yvon Boily (Nicole Dallaire), feu Michel Boily (feu Carole Boivin). Il était le beau-frère de Cécile Bilodeau (feu Jean-Claude Demers), Lucie Bilodeau (feu Jacques Bourgault), Marie Bilodeau (feu Marcel Landry), Carmel Bilodeau (feu Louis Roberge), Pauline Bilodeau (Marcel Gagnon), Georges Bilodeau (Lise Laforge). Il laisse également dans le deuil ses nombreux neveux et nièces ainsi que ses ami(e)s, tout particulièrement Claude et Yvonne Gagnon, Suzie Harvey et Rodolphe Gagnon, Louise Godin, Marianne Blaquière et Gernot Nebel.