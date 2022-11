CHABOT, Monique



À la résidence Côté Jardins, est décédée madame Monique Chabot, le 28 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, fille de feu Eva Laflamme et de feu Antonio Chabot. Anciennement de St-Charles-de-Bellechasse, elle demeurait à Québec au Parc Samuel Holland.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Marie-Antoinette, feu Georgette (Rodrigue Bourcier), Robert, Denise (Jacques Chabot) et Pierre (Nicole Roy); ses neveux et nièces: feu Danielle (Dr Pierre Drolet), Chantal (Dr François Lord) et André Bourcier (Nancy Fréchette), Mireille et Isabelle Chabot (Maxime Simard); ses cousin(e)s des familles Laflamme, Morin et Cantin, ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles-de-Bellechasse au printemps.