RHÉAUME, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Rhéaume, époux de madame Monique Rhéaume, fils de feu monsieur Odina Rhéaume et de feu madame Célia Rhéaume. Il demeurait au Lac-St-Charles. Selon ses volontés il ne sera pas exposé. La famille recevra les condoléancesL'inhumation aura lieu à une date ultérieure sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Gérald (Armand Leclerc), Annie (Marie Nadeau), ses petits-enfants : Sébastien (Janick Lafontaine), Audrey (Steve Michaud), ses arrière-petits-enfants : Thomas, Léa, William, Étienne, Charlotte, Élie, ses filleuls : Serge Rhéaume, Marco Renaud, ses frères et sœurs : feu Louis (feu Marguerite Auclair), feu Marie-Jeanne (feu Joseph), feu Lorenzo (feu Marie-Blanche Auclair), feu Marguerite (feu Noel Beaulieu), feu Marcel (feu Alice), feu Rosaire (feu Simone Renaud), feu Désiré (feu Jeannette Renaud), feu Robert (feu Irène), feu Sœur Lucienne, feu Rita (feu Charles-Aimé Lefebvre), feu André (feu Jacqueline), feu Léo (Mariette Beaulieu), feu Georges-Émile (Pauline), Jean-Marie (Lucille), feu Carmelle (feu Charles-Aimé Talbot, feu Roger Bédard), il était le beau-frère de : feu Irène (feu Robert), feu Magella (feu Valéda), feu Jacqueline (feu André), feu Georges-Émile (feu Jeannine), feu Rodrigue (Paula), feu Aurèle (feu Jeannine), feu Jean-Charles (feu Pauline, feu Gemma), feu Edgar (feu Marguerite), Gustave (Colette), feu Horacio (Nicole), Yvette (feu Gilbert), Claudette (feu Lionel), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Un second remerciement, particulièrement à Marina Aubert (Responsable des soins à la Résidence Manoir Sully) pour son professionnalisme et sa chaleur humaine, et à son Médecin de Famille, Annie Leclerc-Soubrier, pour son travail extraordinaire et son côté humain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec situé au 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3 ou par courriel au info@societealzheimerdequebec.com