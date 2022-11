GOSSELIN, Ginette



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 4 octobre 2022, à l'âge de 60 ans, est décédée dame Ginette Gosselin, épouse de monsieur Jean-François Bouchard. Elle était la fille de feu dame Bertha Genest et de feu monsieur Paul Gosselin. Elle demeurait à Québec.de 12 h 30 à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-François; ses enfants: Mathieu (Vanessa Gosselin) et Émilie; ses petits-enfants: Vincent, Annabelle et Yohan; ses frères et sœurs: Céline (Marcel Marier), Gilbert (Sandy Brown), Édith (Jean-Claude Richard), Luc (feu France Potvin), Suzanne (Jacques Brochu), Francine et Lucie (Jacques Lafontaine); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Bouchard: Jocelyne (Marc Tremblay), Claude et Marc ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Nicole et son frère Yves qui l'ont précédée. La famille désire remercier le travail extraordinaire de l'équipe de la Clinique mpoc de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, plus spécialement son infirmière Christine et le Dr François Maltais qui ont pris soin de Ginette durant de longue année et l'ont aidée à garder courage tout au long de sa maladie. Leur travail a réussi à lui donner de belles années avec une meilleure qualité de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org