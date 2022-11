MÉNARD, Ginette



À l'Hôpital St-Sacrement, le 19 octobre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Ginette Ménard, fille de feu dame Claudia Bolduc et de feu monsieur Arthur Ménard. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses nièces et son neveu : Sylvie Huot (Russ), Rejean Huot (Tracy) et Nancy Huot. Son amie Michelle et ses enfants : Gary Conway (Louise), Éric Conway (Marie-Claude) Stephen Conway, Dany Conway, Carl Conway (Sandra), Kareen Conway (Jennyfer); sa tante Fernande Ménard-Roberge, ainsi que ses petits-enfants. Elle était également la sœur de feu Solange (Gérard) et de feu Marie. La famille recevra les condoléances àIl vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/63532 . Elle sera inhumée par la suite au cimetière de St-Ite des Caps. Un remerciement spécial à toute l'équipe du 8 ième étage de l'hôpital St-Sacrement pour leur humanité, leur dévouement et leur professionnalisme.