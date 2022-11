ST-PIERRE, Paul



Au CHUL, le 16 octobre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Paul St-Pierre. Il était l'époux bien aimé de madame Micheline Pelletier. Il était le fils de feu madame Marie-Louise Dufresne et de feu monsieur Roméo St-Pierre. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François et Marie-Claude (Guy Bouffard); ses petits-enfants: Stephanie Couture (Éric Bussières), Antoine et Geneviève St-Pierre, ainsi que leur mère Isabelle Martineau; ses arrière-petits-enfants: feu Amy et Dylan Bussières, ainsi que son filleul Marc-André Richard. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Jean-Louis (feu Odile St-Laurent), Monique (Guy Richard) et Hélène (Pierre Duval); les membres de la famille Pelletier: Paul-André (Nicole Gagnon), Gérald (Odette Parent), Diane (Éric Brown) et Jean-Luc. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux, cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur St-Pierre auLa famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière de l'église par la suite. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHUL et ceux du CHSLD Chauveau pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur St-Pierre. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la maison Michel Sarrazin (2101 Chemin Saint-Louis, Québec, QC G1T 1P5)