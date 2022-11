CANUEL, Johanne



À Saint-Laurent Ile d'Orléans, le 23 octobre 2022 à l'âge de 61 ans est décédée madame Johanne Canuel, épouse de Gaétan Gosselin, fille de feu monsieur Alphonse Canuel et feu dame Thérèse Pruneau. Originaire de Montmagny, elle demeurait à Saint-Laurent Ile d'Orléans. Elle laisse dans le deuil son époux Gaétan Gosselin; ses fils: Michaël (Valérie Dubuc) et Maxime (Geneviève Paré); ses petits-enfants: Raphaëlle, Zack, Kayla, Léakim Fournel et Charles-Édouard; ainsi que la mère de Kayla et Charles-Édouard, Émilie Simoneau; sa sœur; Francine (Claude Dugal); sa belle-famille Gosselin: France, André (Odette Lapointe), Réal et Odette (Alain Genois), neveux, nièces, autres parents et amis(es). Une cérémonie aura lieu en privée à